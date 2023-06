BERLIN (dpa-AFX) - La part des énergies renouvelables issues du vent et du soleil dans la consommation d'électricité en Allemagne a encore augmenté. Elle s'élevait à environ 52 pour cent au premier semestre. C'est trois points de pourcentage de plus qu'au premier semestre 2022, selon les calculs provisoires du Centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène du Bade-Wurtemberg (ZSW) et de l'Association fédérale de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW).

C'est surtout en mai que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité a été inhabituellement élevée (57%) en raison du temps ensoleillé, a-t-on appris. Les installations photovoltaïques ont produit ce mois-là plus d'électricité que jamais. Ce record a encore été battu en juin.

Environ 42 pour cent de l'électricité produite par les énergies renouvelables provenait d'éoliennes terrestres, un bon quart d'installations solaires, auxquelles s'ajoutaient la biomasse, les installations éoliennes en mer et l'énergie hydraulique.

Le développement des énergies renouvelables éoliennes et solaires joue un rôle clé dans la stratégie du gouvernement fédéral visant à atteindre les objectifs de protection climatique de l'Allemagne et à devenir moins dépendant des énergies fossiles comme le charbon et le gaz. Des mesures importantes ont été adoptées pour accélérer le développement. En 2030, selon les plans du gouvernement fédéral, 80 pour cent de l'électricité devrait provenir des énergies renouvelables. Les besoins en électricité devraient augmenter énormément, avec des millions de voitures électriques et de pompes à chaleur.

Frithjof Staiß, directeur général du ZSW, a déclaré que pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2045, la production d'électricité devra être entièrement basée sur les énergies renouvelables dès 2035. La poursuite du développement doit être beaucoup plus rapide que par le passé. La directrice générale de la BDEW, Kerstin Andreae, a souligné le problème du manque de personnel qualifié. "Aujourd'hui déjà, de nombreuses entreprises ont du mal à trouver du personnel qualifié. La situation risque de s'aggraver considérablement dans les années à venir. Nous devons donc attirer davantage de jeunes, et notamment de femmes, vers les métiers de l'énergie". Dans ce domaine, le soutien des politiques est également nécessaire./hoe/DP/zb