Les fournisseurs de base baissent leurs tarifs énergétiques - mais les prix restent élevés

BERLIN (dpa-AFX) - L'électricité et le gaz deviennent un peu moins chers pour certains clients résidentiels - mais souvent à un niveau élevé. La forte baisse des prix de gros de l'électricité et du gaz au cours des derniers mois incite de plus en plus de fournisseurs de base à baisser leurs tarifs pour les clients résidentiels. Le portail de comparaison Verivox a recensé au total 91 baisses de prix chez les fournisseurs d'électricité entre mai et juillet, et 80 baisses pour le gaz. L'électricité est donc en moyenne 12 % moins chère dans l'approvisionnement de base pour ces tarifs, le gaz 23 %.

Le fournisseur de base est l'entreprise qui approvisionne la plupart des ménages en électricité ou en gaz dans une zone de réseau. La plupart du temps, ce sont les entreprises communales, comme les services municipaux, qui sont fournisseurs de base. Selon l'Agence fédérale des réseaux, la part des ménages bénéficiant de l'approvisionnement de base en électricité était de 24 % en 2021. De même, 24 % des clients du gaz étaient couverts par l'approvisionnement de base en 2021.

Les prix records de la crise énergétique sont passés, mais dans l'ensemble "le niveau des prix reste élevé", indique l'analyse. Ainsi, selon Verivox, près de 80 pour cent de tous les tarifs d'électricité et près de 90 pour cent de tous les tarifs de gaz dans l'approvisionnement de base sont encore au-dessus des freins de prix qui sont en vigueur depuis janvier et qui devraient alléger les coûts énergétiques des citoyens.

Selon Verivox, le prix du travail du tarif d'approvisionnement de base s'élève en moyenne à près de 45,8 centimes par kilowattheure pour une consommation annuelle d'électricité de 4000 kilowattheures. Pour le gaz, la moyenne des fournisseurs de base serait de 15,6 centimes par kilowattheure pour une consommation annuelle de 20 000 kilowattheures. A titre de comparaison, le prix plafond de l'électricité est de 40 centimes d'euro par kilowattheure et celui du gaz de 12 centimes d'euro. Si les clients paient des prix plus élevés, l'État prend en charge les coûts supplémentaires pour 80 % de la consommation annuelle prévue.

Mais tous les fournisseurs de base ne sont pas sur la voie de la baisse. Le portail de comparaison Check24 indique que de nombreux fournisseurs de base ont augmenté leurs prix depuis le début de l'année. Pour l'électricité, il s'agit de 85 entreprises qui ont augmenté en moyenne de 24 pour cent, pour le gaz de 44 entreprises qui demandent maintenant en moyenne 11 pour cent de plus.

L'association des services municipaux VKU a souligné que la sécurité d'approvisionnement était la priorité des services municipaux et des fournisseurs d'énergie communaux. "Ils se procurent l'énergie de manière conservatrice au maximum, c'est-à-dire de manière sûre et prévoyante", a déclaré un porte-parole. Ils baisseraient les prix dès que les prix commerciaux baisseraient durablement et à long terme et que leurs coûts d'approvisionnement le permettraient. "Même si la grande majorité des services municipaux procèdent à un approvisionnement structuré à long terme, le résultat est que les tarifs des clients sont très différents". La raison résiderait dans les stratégies d'approvisionnement individuelles et leur mise en œuvre concrète.

Selon la centrale des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les ménages peuvent résilier les contrats d'approvisionnement de base avec un préavis de deux semaines. Un porte-parole a souligné qu'un prix inférieur aux limites de prix s'appliquait à l'ensemble de la quantité d'énergie et pas seulement à 80 %. D'autre part, ces contrats alternatifs durent souvent 12 ou 24 mois. Si les prix baissent encore, on est quand même lié au prix convenu./shy/DP/ngu