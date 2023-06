Les prix de l'électricité et du gaz baissent - les défenseurs des consommateurs conseillent de changer de fournisseur

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Après le choc des prix de l'électricité et du gaz de l'année dernière, la situation s'est à nouveau améliorée pour les consommateurs domestiques. Les consommateurs peuvent désormais changer de fournisseur, dont les prix sont parfois nettement inférieurs aux limites de prix de l'énergie pour l'électricité (40 centimes par kilowattheure) et le gaz (12 centimes par kilowattheure). Un aperçu de la situation.

Les prix de l'électricité ont chuté

"Les prix de l'électricité domestique pour les nouveaux clients ont continuellement baissé depuis décembre 2022", explique l'expert du marché de l'électricité Mirko Schlossarczyk de la société de conseil Enervis. Les offres actuelles seraient inférieures à 30 centimes d'euro par kilowattheure. "Pour les clients existants et dans l'approvisionnement de base, le niveau de prix est toutefois encore sensiblement plus élevé et se situe actuellement à un peu plus de 40 cents". Ces prix n'auraient que légèrement baissé au cours des derniers mois.

Les causes de la baisse des prix

Selon Schlossarczyk, la raison principale de la baisse des prix de l'électricité pour les consommateurs finaux est la nette diminution des prix de gros sur les bourses de l'électricité. "Le moteur essentiel de cette baisse est l'énorme recul du prix du gaz sur le marché spot, qui cote désormais entre 25 et 30 euros environ par mégawattheure, soit un niveau inférieur à celui d'avant-guerre". L'expert voit une autre cause dans la forte augmentation, ces derniers mois, de la part de l'injection d'électricité à bas prix provenant de l'énergie éolienne et des installations solaires, en raison des conditions météorologiques.

Les tarifs des fournisseurs de base sont encore souvent supérieurs au frein des prix de l'électricité

Selon le portail de comparaison Check24, 76% des tarifs d'électricité de l'approvisionnement de base sont encore supérieurs au seuil de déclenchement malgré les baisses. En revanche, dans l'approvisionnement alternatif, 88 pour cent des tarifs sont déjà plus avantageux que le frein à l'augmentation des prix, explique un porte-parole. Pour une consommation annuelle de 5000 kilowattheures, les nouveaux clients des fournisseurs alternatifs paient actuellement en moyenne 31,4 centimes par kilowattheure. Dans l'approvisionnement de base, il s'agit en revanche de 43,2 centimes. A titre de comparaison, le prix moyen de l'électricité en Allemagne s'élevait à près de 32 centimes d'euros en juin 2021, selon l'association de l'industrie énergétique BDEW.

Le portail de comparaison voit une tendance à la baisse des prix

Mais les choses bougent aussi chez les fournisseurs de base, c'est-à-dire les fournisseurs d'une région qui compte le plus de clients. Selon un porte-parole du portail de comparaison Verivox, "on observe actuellement une nette tendance à la baisse des prix". Mais il y a aussi quelques augmentations. Pour les mois de juin, juillet et août, le portail a enregistré jusqu'à présent 94 baisses de prix de l'électricité de 12 pour cent en moyenne, mais aussi 9 hausses de prix de 36 pour cent en moyenne.

Pour les mois à venir, Schlossarczyk prévoit toujours des prix de 28 à 30 centimes pour les nouveaux clients. Pour les contrats des clients existants et l'approvisionnement de base, il s'attend en revanche à des baisses de prix sensibles et donc à un rapprochement des niveaux de prix.

Les raisons des différences de prix

"Les raisons des différences de prix pour les consommateurs finaux résident dans la stratégie d'approvisionnement des fournisseurs d'énergie", explique l'expert. Ainsi, les fournisseurs s'approvisionnent généralement à temps sur les bourses afin de compenser les fluctuations extrêmes des prix et de ne pas devoir les répercuter directement sur les clients finaux. "Cette stratégie de couverture a toutefois pour conséquence que de nombreux fournisseurs ne peuvent répercuter que tardivement sur leurs clients existants les prix de l'électricité bourses qui ont entre-temps chuté, car leur portefeuille contient encore de grandes quantités de négoce issues des périodes de prix élevés de l'été et de l'automne 2022". En revanche, les prix actuels des nouveaux clients sont plus avantageux, car leur date de livraison est imminente et ces quantités de livraison sont largement déterminées par les quantités commerciales actuellement garanties.

Baisse des prix du gaz

Selon Verivox, les prix du gaz sont également en baisse. Pour l'approvisionnement de base, le portail a enregistré jusqu'à présent 75 baisses de prix de 17% en moyenne pour les mois de juin, juillet et août. Neuf fournisseurs ont annoncé des augmentations, de neuf pour cent. Check24 a déjà enregistré 106 baisses de prix du gaz dans l'approvisionnement de base depuis janvier. Malgré ces baisses, 90 pour cent des tarifs du gaz dans l'approvisionnement de base sont encore supérieurs au frein à l'augmentation des prix du gaz, rapporte l'entreprise. En moyenne, les consommateurs y paient 13,3 centimes d'euros par kilowattheure de gaz naturel. En revanche, 80 % des tarifs de l'approvisionnement alternatif sont déjà moins chers que le prix plancher. Check24 indique une moyenne de 9,4 centimes. A titre de comparaison, selon le BDEW, le prix moyen du gaz en Allemagne en juin 2021, c'est-à-dire avant le début de la crise énergétique, était d'un peu plus de 6 centimes par kilowattheure.

Que disent les défenseurs des consommateurs de l'évolution des prix de l'énergie ?

"Nous recommandons de changer de fournisseur", déclare Christina Wallraf, experte en énergie de la centrale des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les prix pour les nouveaux clients sont "déjà redevenus tout à fait acceptables". Il n'y a pas que les discounters qui proposent actuellement des prix avantageux, mais aussi les régies municipales ou les marques de distribution des régies municipales. "Si l'on veut rester fidèle à la régie municipale, on peut d'abord chercher des tarifs spéciaux auprès de celle-ci". Presque tous les fournisseurs de base ont des tarifs spéciaux, qui sont généralement moins chers que le tarif de base. Wallraf a souligné qu'il y avait de nouveau plus d'offres pour les clients de pompes à chaleur et d'accumulateurs de nuit, alors que l'année dernière, très peu de fournisseurs avaient cherché à attirer de nouveaux clients.

Ceux qui souhaitent changer de fournisseur devraient examiner leur contrat actuel d'un œil critique. Il est important de vérifier la durée restante et le délai de résiliation afin de trouver le bon moment pour changer de fournisseur. "Si l'on est actuellement dans l'approvisionnement de base, le contrat peut être résilié à tout moment, en tenant compte du délai légal de deux semaines".

Comparer les tarifs via des portails de comparaison

L'association de consommateurs conseille aux utilisateurs de portails de comparaison de procéder à une adaptation individuelle avant de procéder à une comparaison tarifaire. Ainsi, le filtre "possibilité de changement direct via le portail" devrait être activé afin d'afficher le plus grand nombre possible de tarifs, peut-on lire dans un communiqué. Les consommateurs devraient également s'assurer que les garanties de prix contractuelles sont incluses au cas où les prix de l'énergie augmenteraient à nouveau l'hiver prochain. En effectuant une petite recherche sur Internet, les personnes souhaitant changer de fournisseur devraient également vérifier si ce dernier s'est fait remarquer de manière négative par le passé.

Les prix de l'énergie pourraient-ils à nouveau crever le plafond en hiver ?

Schlossarczyk, expert du marché de l'énergie, estime que c'est peu probable. "Rien qu'en raison du plafonnement des prix dans le segment des prix de détail, la limite de charge des clients résidentiels est limitée jusqu'en avril 2024", dit-il. Il n'y aura donc pas d'explosion des prix pour les clients résidentiels en automne et en hiver prochains./tob/DP/stk