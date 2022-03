Marketmind : Une journée (potentiellement) historique

La journée qui s'annonce est placée sous le signe des États-Unis et de la Russie. C'est peut-être aussi une journée de premières, pour des raisons très différentes. Alors, par où commençons-nous ?

Eh bien, commençons par le moins compliqué, à savoir les États-Unis, où la Réserve fédérale est largement pressentie pour procéder à une hausse des taux de 25 points de base, ce qui constituerait sa première augmentation en trois ans.

Les marchés commencent à s'inquiéter de l'ampleur de la hausse des taux, compte tenu de l'inflation élevée depuis quatre décennies, avec plus de sept hausses de taux de 25 points de base au total pour l'année prochaine.

La formulation de la nouvelle déclaration de politique générale de la Fed et la mise à jour des projections trimestrielles de l'économie et des taux d'intérêt fourniront les premières indications concrètes sur la manière dont l'inflation galopante et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont influencé les décideurs politiques, et si cela a ébranlé la confiance dans le fait que le rebond économique peut rester sur la bonne voie même si l'inflation diminue.

Passons maintenant à la Russie, qui est au bord de ce qui pourrait être son premier défaut de paiement de la dette internationale depuis la révolution bolchevique il y a plus d'un siècle.

Elle doit payer 117,2 millions de dollars d'intérêts sur deux euro-obligations libellées en dollars. Son ministère des finances a déclaré qu'il effectuerait les paiements en roubles si les sanctions l'empêchaient de payer en dollars - un geste que les marchés considéreraient comme un défaut de paiement.

Les euro-obligations en question, qui arrivent à échéance en 2023 et 2043, sont parmi les premières à avoir des paiements programmés après que la Russie ait été frappée par des sanctions. L'intensification des sanctions occidentales et les contre-mesures de Moscou ont soulevé la question de savoir si la Russie serait capable, ou désireuse, d'effectuer les paiements.

Une "période de grâce" qui accorde à la Russie 30 jours supplémentaires pour effectuer le paiement pourrait faire durer la saga.

Pendant ce temps, les marchés s'accrochent à l'humeur optimiste qui s'est manifestée ces derniers jours - les actions asiatiques ont repris, les contrats à terme sur les actions européennes et américaines sont en forte hausse.

Les actions chinoises ont bondi après que le vice-premier ministre Liu He a déclaré que d'autres mesures visant à stimuler l'économie seraient déployées.

Et les rapports selon lesquels l'Arabie Saoudite était en pourparlers pour fixer le prix de ses ventes de pétrole à la Chine dans la monnaie chinoise ont contribué à stimuler le yuan.

Le défaut de paiement de la dette internationale de la Russie est imminent

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

- Données : Ventes au détail aux États-Unis, indice des prix à l'importation, indice des prix à l'exportation, stocks des entreprises, indice NAHB du marché du logement,

- IPC du Canada, ventes du commerce de gros - Banques centrales : Décision de la Fed - Résultats financiers : Lennar, E.ON, Inditex - Réunion des ministres de la défense de l'OTAN