Merz : l'idée d'une gestion des centrales nucléaires par les Länder 'peut être discutée'.

BERLIN (dpa-AFX) - Le président de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz est en principe ouvert à la proposition du ministre-président bavarois Markus Söder (CSU) de permettre la poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires sous la direction des Länder. La fermeture des trois dernières centrales ce week-end a été une "décision totalement précipitée du gouvernement fédéral", a déclaré M. Merz lundi à Berlin. On a déjà pu voir comment l'électricité nucléaire a été importée de France et l'électricité au charbon de Pologne pendant la nuit et comment les prix sont déjà repartis à la hausse.

Dans ce contexte, M. Merz a expliqué que "toutes les alternatives imaginables pour améliorer l'approvisionnement énergétique peuvent être discutées - y compris cette proposition de la Bavière". Söder avait demandé que la loi sur l'énergie nucléaire soit modifiée et que les Länder soient compétents à la place de l'État fédéral, afin que la Bavière puisse continuer à exploiter sous sa propre régie la centrale nucléaire Isar 2, qui a été arrêtée samedi soir.

M. Merz a déclaré que cette initiative suscitait "beaucoup de sympathie", notamment parce que la planification d'alternatives à l'énergie nucléaire, comme la construction de centrales à gaz, se faisait "pratiquement sans la Bavière". "C'est un acte particulièrement inamical contre l'État de Bavière et, au fond, contre tout le sud de la République fédérale d'Allemagne, y compris le Bade-Wurtemberg". La fermeture des centrales nucléaires est une "décision purement idéologique" prise à l'instigation des Verts, selon Merz./sam/DP/men