Refonte de la stratégie pour l'hydrogène : louanges et critiques de l'industrie gazière

BERLIN (dpa-AFX) - Le projet de mise à jour de la stratégie nationale pour l'hydrogène du ministère allemand de l'Économie est approuvé par l'industrie du gaz, mais fait également l'objet de critiques. Le ministère fixe "beaucoup de bonnes priorités" dans sa proposition, a déclaré Timm Kehler, directeur de l'association professionnelle Zukunft Gas, à l'agence de presse allemande. Il s'est montré critique à l'égard de la réflexion sur la création d'une société de réseau d'hydrogène avec une participation de l'État.

Le projet de 20 pages a été rendu public fin novembre. Il esquisse des mesures pour la poursuite de la montée en puissance de l'économie de l'hydrogène. Il y est notamment question de la disponibilité de l'hydrogène, du développement de l'infrastructure et de son utilisation.

Une "société de réseau d'hydrogène avec participation de l'État", qui doit encore être créée, doit, selon le projet, jouer un rôle central dans la planification des réseaux d'hydrogène. A moyen terme, la société de réseau devra acquérir les conduites d'hydrogène actuelles ainsi que les conduites de gaz naturel à réutiliser et veiller à leur développement ultérieur.

M. Kehler a notamment salué les initiatives mentionnées dans le projet, à savoir la présentation d'une loi sur l'accélération de l'hydrogène, la mise en place de bases pour les centrales électriques à hydrogène, la création de terminaux d'importation et de systèmes d'échange et la promotion de l'hydrogène bleu. Alors que la production d'hydrogène vert ne produit pas de gaz nuisibles au climat, l'hydrogène bleu produit du dioxyde de carbone. Toutefois, il est alors stocké sous terre et n'atteint pas l'atmosphère.

En revanche, M. Kehler a critiqué l'idée d'une société publique de réseau d'hydrogène. Elle ne conduira certainement pas à une accélération. "Dans ce domaine, les acteurs privés établis sont certainement bien plus efficaces et mieux placés pour transformer rapidement le réseau de gaz naturel actuel en un réseau d'hydrogène". La réticence du projet à utiliser l'hydrogène pour le chauffage n'aide pas non plus à promouvoir la montée en puissance de l'hydrogène./tob/DP/zb