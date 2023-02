Réseau électrique international prévu par les parcs éoliens de la mer du Nord

BERLIN (dpa-AFX) - Les parcs éoliens de la mer du Nord doivent être reliés entre eux au niveau international. Le ministère allemand de l'Économie a annoncé lundi à Berlin que cela permettrait d'accroître les échanges d'électricité avec des pays voisins comme le Danemark et les Pays-Bas et d'améliorer la sécurité d'approvisionnement. "Avec des connexions supplémentaires au réseau, il sera possible d'importer en Allemagne davantage d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables et à moindre coût", a déclaré le ministre Robert Habeck (Verts).

Concrètement, des interconnexions dites hybrides devraient voir le jour à moyen et long terme pour renforcer les échanges internationaux d'électricité. Selon une étude réalisée pour le ministère par des sociétés de conseil en énergie et l'Institut Fraunhofer pour la recherche sur les systèmes et l'innovation, un réseau électrique international en mer du Nord permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'utiliser plus efficacement l'espace disponible et de réaliser des économies considérables. Pour l'Allemagne, cela devrait également améliorer la sécurité de l'approvisionnement, car en période de forte demande d'électricité, des quantités supplémentaires d'électricité pourraient être importées des pays voisins. Le besoin en électricité provenant de centrales à combustibles fossiles serait ainsi réduit.

Le gouvernement allemand et l'UE se sont fixés des objectifs ambitieux pour développer l'énergie éolienne et solaire. L'année dernière, l'Allemagne a considérablement revu à la hausse ses objectifs en matière d'offshore.

Les gestionnaires de réseau de transport ont présenté, en collaboration avec le ministère, les premiers plans de projets d'interconnexion en mer du Nord, a-t-on appris. Ceux-ci doivent maintenant être intégrés dans les processus de planification allemands et européens /hoe/DP/tih