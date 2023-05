Schwesig demande des prix de l'électricité égaux et équitables en Allemagne

SCHWERIN (dpa-AFX) - La ministre-présidente du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig (SPD), a appelé à une réforme des prix de l'électricité en Allemagne. "Nous avons actuellement en Allemagne un système totalement non solidaire", a déclaré Schwesig samedi à Schwerin. Alors que les prix de l'électricité sont les plus élevés au nord, ils sont les plus bas au sud. "Il doit y avoir des prix égaux et équitables en Allemagne".

Mme Schwesig a rappelé que le nord de l'Allemagne, avec ses parcs éoliens et ses terminaux de gaz liquéfié, assurait une sécurité énergétique dont le sud de l'Allemagne profitait. "Nous payons ici les prix les plus élevés pour cela et cela ne peut pas rester ainsi". Elle a conseillé aux ministres-présidents de Bavière et du Bade-Wurtemberg, Markus Soder (CSU) et Winfried Kretschmann (Verts), de réfléchir "au fait qu'on ne peut pas toujours faire payer les prix les plus élevés à ceux qui leur produisent l'énergie".

Six Länder s'opposent à une hausse des prix de l'électricité en raison d'une diminution du développement de l'énergie éolienne. Dans une déclaration publiée vendredi, les ministres-présidents du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de la Hesse, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre écrivent qu'une zone unique de prix de l'électricité est l'expression d'un espace économique allemand unifié. Les Länder du nord de l'Allemagne avaient demandé une division de l'Allemagne en différentes zones de prix de l'électricité au détriment du sud du pays. Selon un rapport publié en septembre par le journal "Welt am Sonntag", les Länder du nord de l'Allemagne veulent imposer des prix de l'électricité plus avantageux pour leurs citoyens et leurs entreprises.

"L'accusation des collègues du sud de l'Allemagne ne tient pas la route", a déclaré Mme Schwesig. Le nord produit l'énergie verte. Les habitants y paient les prix les plus élevés pour l'électricité. C'est une question d'acceptation. "Le site industriel allemand est menacé si nous ne parvenons pas à produire suffisamment d'énergie verte."/akl/DP/mis