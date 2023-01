Spahn : laisser les centrales nucléaires fonctionner au moins jusqu'à fin 2024

Jens Spahn, vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU, a appelé à la poursuite de l'exploitation des trois centrales nucléaires encore en service en Allemagne au moins jusqu'à la fin 2024, "les prix de l'énergie sont élevés parce que l'offre est trop faible en Allemagne et en Europe". Tout ce qui peut produire doit donc être connecté au réseau", a déclaré le politicien CDU à l'agence de presse allemande à Berlin. Il faut également examiner laquelle des trois centrales nucléaires de Grohnde, Gundremmingen C et Brokdorf, qui seront fermées le 31 décembre 2021, pourrait être reconnectée au réseau.

Actuellement, les centrales nucléaires d'Isar 2, d'Emsland et de Neckarwestheim 2 sont toujours en service. Elles devaient être arrêtées le 31 décembre 2022. En raison de la crise énergétique, elles devraient toutefois continuer à fonctionner jusqu'au 15 avril au plus tard, dans le cadre d'une exploitation dite "temporairement étalée". Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck (Verts), devait faire jeudi au Bundestag une déclaration gouvernementale sur le rapport économique annuel 2023, qui n'est pas encore disponible.

L'économie a également besoin d'une énergie stable et fiable, a déclaré M. Spahn. "Les centrales nucléaires déjà connectées au réseau peuvent le faire à moindre coût, de manière fiable et sans impact sur le climat". En ce qui concerne le manque d'éléments combustibles, il a ajouté : "Je suis très sûr que si le gouvernement fédéral allemand et les fournisseurs d'énergie s'efforcent ensemble d'obtenir des éléments combustibles, il sera possible de se procurer et de commander des éléments combustibles pour l'Allemagne en quelques semaines".

Au vu de la douceur de l'hiver, il craint "que certains ne veuillent plus voir la nécessité d'agir en se disant "ça s'est bien passé"", a averti Spahn. "Mais le plus dur reste à venir avec l'hiver prochain, où nous devrons à nouveau remplir les réservoirs de gaz". Partout en Allemagne, "des mesures, même impopulaires, sont prises pour garantir la sécurité de l'approvisionnement. Il n'y a qu'en Allemagne que la volonté de faire ce qui est nécessaire est clairement exprimée".

En ce qui concerne la fracturation controversée, Spahn a déclaré que des explications étaient nécessaires. C'est pourquoi le 28 février, le groupe parlementaire de l'Union souhaite discuter avec des experts des possibilités et des risques de la fracturation, sans préjuger des résultats. La fracturation est interdite en Allemagne. Cette méthode consiste à extraire du gaz ou du pétrole des couches rocheuses à l'aide de pressions et de liquides. Cela peut présenter des risques pour l'environnement. "La technologie a évolué depuis son interdiction en Allemagne il y a dix ans", a déclaré M. Spahn. Quant à lui, il n'est pas encore fixé./bk/DP/zb