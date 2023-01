Un groupe de réflexion estime que l'Allemagne est beaucoup trop lente à développer les énergies renouvelables

BERLIN (dpa-AFX) - Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, l'Allemagne doit accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables. Selon les calculs du think tank Agora Energiewende, le rythme de construction des installations solaires devrait plus que doubler, celui des éoliennes terrestres plus que tripler et celui des parcs éoliens en mer plus que tripler. L'étude, intitulée "Die Energiewende in Deutschland : Stand der Dinge 2022" (La transition énergétique en Allemagne : état des lieux en 2022), sera publiée ce mercredi à Berlin et a été transmise à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

"Le développement des énergies renouvelables est la base de tout le reste", a déclaré le directeur allemand d'Agora, Simon Müller. Le rythme doit s'accélérer pour y réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour répondre à la demande croissante d'électricité, par exemple pour les processus industriels. L'utilisation accrue de l'électricité doit permettre de réduire les sources d'énergie nuisibles au climat, que ce soit pour les voitures électriques, les pompes à chaleur pour le chauffage ou dans l'industrie.

Dans l'ensemble, les énergies renouvelables ont été développées l'an dernier à un rythme nettement plus rapide qu'en 2021, avec 9,6 gigawatts, soit 61% de plus que l'année précédente. La puissance totale installée des énergies renouvelables s'élevait donc à 148,2 gigawatts fin 2022. Le bilan est toutefois très différent selon les secteurs.

L'année dernière, la plus forte croissance des énergies renouvelables a été enregistrée dans les installations solaires. Selon des données provisoires, un total de 7,2 gigawatts de nouvelles installations ont été mises en service, soit une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente. Pour atteindre l'objectif de capacité de 215 gigawatts d'ici 2030 fixé par la loi sur les énergies renouvelables, il faudrait construire en moyenne 18,6 gigawatts par an à partir de 2023, selon les calculs d'Agora.

En ce qui concerne les éoliennes terrestres, 2 gigawatts de capacité ont été ajoutés l'année dernière, soit environ 21% de plus que l'année précédente. Il s'agit de la troisième augmentation consécutive, mais à partir d'un faible niveau. Pour atteindre l'objectif de 115 gigawatts en 2030, il faudrait construire chaque année des installations d'une capacité d'environ 7,1 gigawatts.

Les progrès ont été lents pour l'énergie éolienne en mer, avec seulement 0,3 gigawatt de nouvelle capacité en 2022 selon des données provisoires. D'ici 2030, la loi sur l'énergie éolienne en mer prévoit d'atteindre au moins 30 gigawatts, ce qui correspondrait à une augmentation annuelle moyenne de 2,7 gigawatts.

Le gouvernement fédéral a adopté d'importantes modifications législatives pour accélérer le développement. Ainsi, 2 % de la surface totale du territoire fédéral seront affectés à l'éolien. Les Länder doivent mettre à disposition davantage de surfaces dans les années à venir. Le ministre fédéral de l'Économie et de la Protection du climat, Robert Habeck (Verts), a récemment déclaré que l'évolution allait "dans la bonne direction".

Agora estime qu'en plus de l'augmentation des surfaces disponibles pour l'énergie éolienne, il est nécessaire de définir des "go-to areas", c'est-à-dire des zones considérées comme fondamentalement adaptées à l'installation d'éoliennes et où il n'est donc pas nécessaire de déterminer individuellement chaque nouveau projet. Il faut également faciliter la construction en périphérie des villes.

Le groupe de réflexion s'inquiète des émissions élevées de gaz à effet de serre de l'Allemagne et de l'utilisation accrue du charbon pour compenser les pertes d'approvisionnement en gaz de la Russie. La consommation d'énergie a certes baissé de 4,7% l'année dernière par rapport à l'année précédente, notamment en raison de l'augmentation massive des prix du gaz naturel et de l'électricité et de conditions météorologiques clémentes. Cependant, l'utilisation accrue du charbon et du pétrole a annulé les réductions d'émissions dues aux économies d'énergie. "En 2022, les objectifs climatiques ont pris du retard en raison de mesures à court terme pour la sécurité énergétique", a critiqué Müller. Cette année, le gouvernement doit inverser la tendance, a-t-il ajouté.

Le conseil des experts du gouvernement fédéral avait déjà averti à l'automne que l'Allemagne risquait de ne pas atteindre ses objectifs climatiques pour 2030. D'ici là, les émissions de gaz à effet de serre devront avoir diminué de 65% par rapport à 1990. De plus, 80% de la consommation brute d'électricité devra être couverte par des sources renouvelables telles que le vent et le soleil.