Vattenfall construit une usine agrivoltaïque dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Vattenfall veut combiner pour la première fois à grande échelle l'agriculture et la production d'électricité solaire dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Sur une surface de 95 hectares, le fournisseur d'énergie suédois veut construire avec des partenaires une installation dite agrivoltaïque dans la commune de Tützpatz (district de Mecklenburgische Seenplatte). La décision finale d'investissement a été prise, a annoncé le groupe mercredi. Le début des travaux est donc prévu pour le début de l'été de cette année.

L'agrivoltaïsme, ou agri-photovoltaïque, associe l'agriculture durable à la production d'électricité solaire sur la même surface. Dans le cas du projet de Tützpatz, l'installation devrait produire 76 mégawatts, tandis que des poules y produisent des œufs de ferme bio.

"L'un des défis de la construction d'énergies renouvelables et de l'infrastructure nécessaire est que l'utilisation des terres entraîne généralement un conflit d'intérêts", a déclaré la présidente de Vattenfall, Anna Borg, à l'agence de presse allemande. L'agrivoltaïsme permet au contraire de combiner l'agriculture et la production d'électricité sur une seule et même surface de terre, a-t-elle ajouté. Le directeur de la division solaire de Vattenfall, Claus Wattendrup, a déclaré : "L'agrivoltaïsme aide le climat, il peut augmenter la biodiversité et sert de source de revenus supplémentaires pour l'agriculture".

Le projet pilote devrait finalement permettre d'acquérir une expérience pratique pour les futurs projets commerciaux d'agrivoltaïsme. Selon Vattenfall, il existe actuellement en Allemagne une vingtaine de projets de ce type, de petite et moyenne taille, dont la production d'électricité est de l'ordre de quelques mégawatts /trs/DP/tih.