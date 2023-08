E&P Financial Group Limited est une société de services financiers basée en Australie. Les segments de la société comprennent E&P Wealth, E&P Capital et E&P Funds. Le segment E&P Wealth concerne la fourniture de services complets de conseil en investissement, de stratégie financière, d'administration de portefeuilles et de courtage. Le segment E&P Capital concerne la fourniture de services de courtage et de conseil en investissement à des clients institutionnels et le conseil aux entreprises en matière de fusions, d'acquisitions et de transactions sur les marchés des capitaux et de la dette. Le segment E&P Funds concerne la fourniture de services de gestion d'investissement, de services de comptabilité et d'administration de fonds, de services d'entité responsable pour les programmes d'investissement gérés et de services auxiliaires pour les opérations de fonds des clients, y compris la construction, la gestion de projets, les services de conception et d'architecture et d'autres services immobiliers. La société opère à Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, New Jersey et Hong Kong.

Secteur Services de placements diversifiés