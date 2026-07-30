L'essentiel :

- E-PANGO annonce un chiffre d'affaires de 248 KEUR pour le premier semestre 2026.

- L'activité de vente d'électricité a été interrompue du 18 mars 2022 au 24 mars 2026.

- La société est engagée dans un processus juridique avec Enedis concernant la validité des contrats signés en 2017.



E-PANGO a déclaré un chiffre d'affaires de 248 KEUR pour le premier semestre 2026.



L'activité de vente d'électricité de la société a été gelée du 18 mars 2022 au 24 mars 2026, date à laquelle les arrêtés de suspension du 18 février 2022 et du 18 mars 2022 ont été abrogés. Depuis cette date, E-PANGO a engagé un processus juridique visant à réactiver les contrats conclus avec les entreprises de distribution électrique. Toutefois, Enedis refuse actuellement de reconnaître la validité des contrats signés en 2017.



Le Conseil d'État a rendu une décision en faveur d'E-PANGO en octobre 2022, confirmant indirectement l'absence de fondement juridique à la position d'Enedis, comme cela avait été le cas auparavant pour RTE et l'Etat. La société privilégie le dialogue pour une reprise rapide de son activité, sans exclure la possibilité de saisir à nouveau les juridictions compétentes.



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