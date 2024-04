(Alliance News) - e-Therapeutics PLC a annoncé mercredi son intention d'annuler son admission à l'AIM et d'explorer à la place l'option d'une cotation à la bourse NASDAQ.

La société de découverte de médicaments par ordinateur, basée à Oxford, en Angleterre, estime que le prix de l'action ne reflète pas sa valeur réelle et a déclaré qu'elle envisageait une telle démarche depuis plus d'un an, séduite par la perspective d'une plus grande accessibilité au capital.

Le directeur général, Ali Mortazavi, a déclaré : "Le conseil d'administration a été extrêmement déçu par la décision de l'assemblée générale : "Le conseil d'administration a été extrêmement déçu par le manque d'intérêt des investisseurs institutionnels britanniques pour notre proposition de valeur innovante et axée sur la technologie... Cette tendance a été constante au cours des quatre dernières années et la société a principalement levé des fonds par l'intermédiaire de ses deux actionnaires clés actuels.

En outre, e-Therapeutics a proposé de lever 28,9 millions de livres sterling pour renforcer son bilan et compléter sa trésorerie actuelle de 18 millions de livres sterling.

Cette somme serait obtenue auprès des actionnaires actuels, M&G Investment Management Ltd et Richard Griffiths, par le biais d'une souscription de 192,7 millions d'actions au prix de 15,00 pence chacune.

Le produit de la vente sera utilisé pour faire avancer le développement de ses différentes plates-formes thérapeutiques et pour lancer des essais cliniques.

Les propositions sont soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 29 avril.

Les actions d'e-Therapeutics ont baissé de 15 % à 10,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

