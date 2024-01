e-Therapeutics PLC - société de découverte de médicaments par ordinateur basée à Oxford, Angleterre - déclare que l'année 2023 a été

"une année d'exécution et de progrès significatifs", toutes les cibles désignées ayant donné des résultats précliniques positifs. Prévoit de terminer l'exercice financier se terminant le 31 janvier avec un bilan solide et une position de trésorerie d'environ 20,1 millions de livres sterling, contre 31,7 millions de livres sterling il y a un an, ce qui dépasse les attentes. Ali Mortazavi, directeur général, a déclaré : "Dans le contexte des conditions macroéconomiques et sectorielles les plus difficiles depuis des décennies, 2023 a été une année de progrès remarquables pour l'e-thérapie. Nous disposons désormais de preuves irréfutables démontrant l'applicabilité de nos systèmes de calcul et d'intelligence artificielle dans l'ensemble de nos activités. Nous avons fait progresser rapidement et de manière reproductible de multiples programmes, de la découverte de nouvelles cibles à une solide preuve de concept in vivo, avec un taux de réussite exceptionnel. Tout cela a été réalisé avec un contrôle rigoureux de nos coûts et le maintien d'un bilan sain".

Cours actuel de l'action : 16,00 pence, en hausse de 12 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 1,8

