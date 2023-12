e-Therapeutics Plc est une société de plateforme de découverte de médicaments. Elle est engagée dans le développement d'une approche computationnelle de la découverte de médicaments, en s'appuyant sur la biologie des réseaux pour saisir et interroger la complexité des maladies humaines. Son laboratoire silico axé sur la biologie permet de générer des hypothèses, d'effectuer des criblages phénotypiques et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de les classer par ordre de priorité. Il a mis au point une plateforme technologique propriétaire GalNAc-siRNA pour l'inhibition spécifique de l'expression des gènes dans le foie. Sa plateforme computationnelle comprend HepNet, une plateforme de biologie computationnelle spécifique aux hépatocytes qui permet d'identifier les gènes cibles afin de débloquer le développement de thérapies différenciées à grande échelle. Sa plateforme GalOmic est une plateforme de chimie d'interférence (ARN) de l'acide ribonucléique (ARN) dont elle est propriétaire. En combinaison avec HepNet, elle offre des capacités de bout en bout pour l'identification rapide de nouveaux gènes associés à la maladie et le développement de candidats-médicaments pour des thérapies ayant un potentiel de modification de la maladie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale