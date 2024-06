E2Gold Inc. est une société canadienne d'exploration aurifère. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières et dans le développement de ces propriétés ou leur cession lorsque l'évaluation est terminée. Les projets de la société comprennent le projet Hawkins et le projet Band-Ore. Le projet Hawkins, d'une longueur de 80 kilomètres (km), couvre des parties de 10 cantons dans le centre-nord de l'Ontario, à environ 125 km au nord-est de Hemlo et à environ 160 km à l'ouest de Timmins. La propriété est composée d'environ 3 310 claims couvrant 701 kilomètres carrés (km2). Le projet contient une ressource présumée à faible profondeur - la zone McKinnon - qui est située au centre de la propriété dans le canton de Hawkins. Le projet Band-Ore est situé à environ 75 km à l'ouest de Thunder Bay, en Ontario, dans les cantons de Hagey et Conacher. Le projet comprend 109 titres miniers jalonnés, 16 titres miniers brevetés et un bail minier.

Secteur Or