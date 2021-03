E2open Parent Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle propose une plateforme SaaS (Software as a Service) de bout en bout et dans le nuage pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui permet d'orchestrer les chaînes d'approvisionnement mondiales et de générer une valeur et un retour sur investissement (ROI) convaincants pour ses divers clients de...