E2open Parent Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle propose une plateforme SaaS (Software as a Service) de bout en bout et dans le nuage pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui permet d'orchestrer les chaînes d'approvisionnement mondiales et de générer une valeur et un retour sur investissement (ROI) convaincants pour ses divers clients de premier ordre. La plateforme SaaS de la société détecte et répond aux contraintes de la demande, de l'offre et de la livraison en temps réel et rassemble les données des clients, des canaux de distribution, des fournisseurs, des fabricants sous contrat et des partenaires logistiques. Sa plateforme de chaîne d'approvisionnement collaborative et agile permet aux entreprises d'utiliser les données en temps réel, avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour prendre des décisions plus intelligentes. Les solutions qu'elle propose comprennent l'intégration de courtiers en fret numérique, la gestion du commerce mondial, le transport et la logistique, les instructions de réservation et d'expédition, le contrôle automatisé des cargaisons, la solution de dépôt en douane et de gestion des droits de douane, la planification des stocks et les solutions de système de planification de la chaîne d'approvisionnement.

Secteur Logiciels