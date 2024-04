E2open Parent Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels de gestion omni-canal et de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, basés sur le cloud. Il s'agit de la plateforme logicielle de la chaîne d'approvisionnement connectée qui permet aux entreprises de transformer la manière dont elles fabriquent, déplacent et vendent des biens et des services. Son logiciel combine les réseaux, les données et les applications pour fournir une plateforme intégrée et critique qui permet aux clients d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement en accélérant la croissance, en réduisant les coûts, en augmentant la visibilité et en améliorant la résilience. Ses applications de bout en bout fournissent des algorithmes avancés, y compris l'intelligence artificielle et l'analyse avancée basée sur l'apprentissage automatique, afin d'aider les clients à obtenir des informations pour améliorer la prise de décision à travers le canal, la planification de la chaîne d'approvisionnement, l'exécution et les fonctions d'approvisionnement. Ses applications sont organisées en sept familles de produits : Channel Shaping, Demand Sensing, Business Planning, Global Trade Management, Transportation and Logistics, Collaborative Manufacturing et Supply Management.

Secteur Logiciels