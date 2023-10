E79 Resources Corp. est une société d'exploration de ressources basée au Canada. La société se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières, en particulier en Australie. Les projets de la société comprennent la propriété Beaufort et la propriété Myrtleford. La propriété Beaufort est une concession d'exploration située dans le sud-ouest de l'État de Victoria, à environ 145 kilomètres à l'ouest de Melbourne, en Australie. Le permis consiste en une seule parcelle contiguë couvrant environ 120 kilomètres carrés (km2). La propriété Myrtleford de la société est une licence d'exploration accordée et située dans le nord-est de l'État de Victoria, à environ 290 kilomètres au nord-est de la capitale de l'État de Victoria, Melbourne, et à environ 40 kilomètres au sud des villes d'Albury-Wodonga, à la frontière entre l'État de Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La licence consiste en une seule parcelle contiguë couvrant environ 418 km2. Le gisement Happy Valley est situé dans la partie sud-est de la propriété Myrtleford.

Secteur Sociétés minières intégrées