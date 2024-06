EAC Invest AS est une société de mobilité basée au Danemark. L'objectif de la société est de mener des activités d'investissement, de commerce, d'industrie ou de services, y compris par la possession et l'achat et la vente de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés danoises et étrangères, et, à la discrétion du conseil d'administration, de mener d'autres activités connexes.