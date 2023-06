EACO Corporation est une société de portefeuille, qui se compose de sa filiale à part entière, Bisco Industries, Inc. (Bisco) et de la filiale à part entière de Bisco, Bisco Industries Limited. Bisco est un distributeur de composants électroniques et d'éléments de fixation. Ses divisions comprennent Bisco Industries, National-Precision et Fast-Cor. Bisco fournit des pièces utilisées dans la fabrication de produits dans une gamme d'industries, notamment l'aérospatiale, les cartes de circuits imprimés, les communications, les ordinateurs, la fabrication, l'instrumentation, l'équipement industriel et les industries maritimes. Les produits de Bisco comprennent des composants électroniques, tels que des entretoises et des entretoises, des guides et des éjecteurs de cartes, des supports de composants et des fusibles, des connecteurs de cartes de circuits imprimés et des composants de câbles, ainsi qu'une variété d'attaches et de matériel. Bisco fournit également des services et des solutions personnalisés pour une gamme de besoins de production, y compris l'emballage spécial, le stockage en bacs, le kitting et l'assemblage, les réquisitions électroniques et les programmes d'approvisionnement intégrés, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques