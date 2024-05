Eagers Automotive Limited est une société de vente au détail de véhicules automobiles basée en Australie. Son activité consiste à posséder et à exploiter des concessions automobiles. Elle fournit des services complets, notamment la vente de véhicules neufs et d'occasion, le service après-vente, les pièces détachées et la facilitation du crédit à la consommation. Elle opère à travers trois segments : la vente au détail de véhicules et l'immobilier. Le secteur de la vente au détail de véhicules propose une gamme diversifiée de produits et de services automobiles, notamment des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des services d'entretien et de réparation de véhicules, des pièces détachées, des contrats de service, des services de courtage de véhicules, des produits de protection des véhicules et d'autres produits du marché secondaire. Le secteur comprend également une activité de vente aux enchères de véhicules et une activité de location de chariots élévateurs. Le secteur de l'immobilier acquiert des propriétés commerciales principalement pour les utiliser comme locaux pour ses activités de concessionnaire automobile. Les filiales de la société comprennent A.P. Group Pty Ltd, Adtrans Australia Pty. Ltd, Big Rock Pty Ltd, IB MD Pty Ltd, et d'autres.

Indices liés S&P/ASX 200