Eagers Automotive Limited est une société de vente au détail de véhicules automobiles basée en Australie. Ses activités consistent en la propriété et l'exploitation de concessionnaires de véhicules automobiles. Elle fournit des installations complètes, y compris la vente de véhicules neufs et d'occasion, le service, les pièces détachées et la facilitation du crédit à la consommation connexe. Elle opère à travers trois segments : Car Retail, Truck Retail et Property. Le segment Car Retail propose une gamme de produits et de services automobiles, notamment des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des services d'entretien et de réparation de véhicules, des pièces détachées, des contrats d'entretien prolongé, le courtage de véhicules, des produits de protection des véhicules et d'autres produits du marché secondaire. Le segment Truck Retail propose une gamme de produits et de services, notamment des camions neufs, des camions d'occasion, des services d'entretien et de réparation de camions, des pièces détachées pour camions, des contrats d'entretien prolongé, des produits de protection pour camions et d'autres produits du marché secondaire. Le segment des biens immobiliers acquiert des propriétés commerciales pour les utiliser comme locaux pour ses activités de concessionnaire automobile.

