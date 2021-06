Eagle Bulk Shipping Inc. : La configuration est positive

Données financières USD EUR CA 2021 341 M - 279 M Résultat net 2021 107 M - 88,0 M Dette nette 2021 334 M - 274 M PER 2021 5,29x Rendement 2021 - Capitalisation 594 M 594 M 487 M VE / CA 2021 2,72x VE / CA 2022 2,43x Nbr Employés 900 Flottant 97,9% Prochain événement sur EAGLE BULK SHIPPING INC. 09/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 57,90 $ Dernier Cours de Cloture 47,28 $ Ecart / Objectif Haut 37,5% Ecart / Objectif Moyen 22,5% Ecart / Objectif Bas 12,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Gary Scott Vogel Chief Executive Officer & Director Frank C. de Costanzo Chief Financial Officer & Secretary Paul Matison Leand Chairman Claus Usen Jensen Director-Technical Management Randee E. Day Independent Director