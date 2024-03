Eagle Bulk Shipping Inc. est un armateur-opérateur entièrement intégré. La société fournit des solutions de transport à un groupe diversifié de clients, notamment des mineurs, des producteurs, des négociants et des utilisateurs finaux. Elle se concentre sur le segment polyvalent des navires de vrac sec de taille moyenne et possède des flottes de navires Supramax/Ultramax dans le monde entier. La société assure tous les services de gestion en interne (stratégiques, commerciaux, opérationnels, techniques et administratifs) et utilise une approche de gestion active pour le commerce de la flotte dans le but d'optimiser les revenus et de maximiser les bénéfices sur la base d'une gestion des risques. La société possède une flotte d'environ 53 navires ou 3,20 millions de tpl, avec un âge moyen de 9,6 ans. En outre, elle a affrété cinq navires Ultramax sur la base d'un affrètement à long terme, chacun ayant une durée de location restante de moins d'un an. La société affrète également des navires de tiers à court et moyen terme.

Secteur Frêt maritime et logistique