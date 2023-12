Eagle Eye Solutions Group plc est une société britannique de logiciels en tant que service (SaaS) qui crée des connexions numériques, permettant un marketing personnalisé en temps réel par le biais de coupons, de fidélisation, d'applications, d'abonnements et de services de cadeaux. La plateforme Eagle Eye AIR de la société permet l'émission et l'échange sécurisés d'offres et de récompenses numériques à grande échelle, sur de multiples canaux, pour une vision unique du client. Elle crée un réseau entre les commerçants, les marques et le public pour permettre l'acquisition, l'interaction et la fidélisation des clients. Eagle Eye Promote fournit aux entreprises une plateforme unique pour gérer la mise en place et l'exécution de toutes les promotions - numériques et physiques - à travers tous les points de contact avec les clients. Eagle Eye Reward offre aux entreprises la possibilité de construire et de déployer n'importe quelle proposition de fidélisation ou d'engagement des clients qu'elles souhaitent. Elle fournit des services à divers secteurs, notamment l'épicerie, la vente au détail, les loisirs et les secteurs de l'alimentation et des boissons.

Secteur Logiciels