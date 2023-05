EnQuest stimule le stockage du carbone ; Eagle Eye remporte un contrat

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Eagle Eye Solutions Group PLC - Fournisseur de solutions marketing basé à Londres - L'activité de promotions personnalisées Untie Nots remporte un contrat pluriannuel avec le détaillant NTUC FairPrice Co-Operative Ltd, qui fait partie du groupe singapourien FairPrice Group. "FairPrice a choisi Untie Nots pour lancer des défis de fidélisation dans le cadre de son programme de fidélisation Linkpoints. Introduit via Eagle Eye, il s'agit de la première victoire du groupe à Singapour, démontrant l'avantage pour Untie Nots de la portée marketing internationale d'Eagle Eye, et la rapidité du cycle de vente de l'offre d'Untie Nots ", indique Eagle Eye. "Ce nouveau contrat témoigne des avantages de l'investissement d'Eagle Eye dans l'expansion internationale et des activités de marketing initiales menées avec Untie Nots, qui construisent un pipeline de ventes internationales prometteur".

----------

EnQuest PLC - Société d'énergie basée à Londres et possédant des actifs au Royaume-Uni et en Malaisie - L'autorité de transition de la mer du Nord lui a attribué des licences de stockage de carbone au Royaume-Uni. "Les offres de licence retenues se situent dans les zones d'application connues sous le nom de Mer du Nord septentrionale 1 et Mer du Nord septentrionale 2. Elles se situent à environ 99 miles au nord-est des Shetland et comprennent les champs actuellement exploités par EnQuest, les champs Magnus et Thistle, ainsi que les champs Tern et Eider qui ne sont pas exploités", explique EnQuest.

----------

European Metals Holdings Ltd - Société d'exploration et de développement miniers axée sur le projet de lithium-étain Cinovec en République tchèque - Le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, visite le projet Cinovec et salue ensuite sur les médias sociaux le lithium en tant que "matière première critique et essentielle". "Cinovec est le plus grand gisement européen de cette matière première. Grâce à cela, la République tchèque a une occasion unique de contribuer à la fois à sa propre sécurité en matière de matières premières et à celle de l'Europe", a écrit M. Fiala sur Twitter. M. Fiala ajoute : "Je pense que ce mémorandum contribuera à notre coopération sur le développement du gisement de lithium de Cinovec et, à l'avenir, à la création de l'ensemble de la chaîne de production pour la fabrication de batteries pour voitures".

----------

abrdn Japan Investment Trust plc - investisseur dans des sociétés japonaises cotées en bourse - déclare que les conditions ont été acceptées pour la combinaison proposée d'actifs avec Nippon Active Value Fund PLC. "La proposition fait suite à un examen approfondi par le conseil d'administration de diverses stratégies d'investissement dans le secteur des fonds japonais. Le conseil estime que cet examen a démontré que l'intérêt de tirer parti des récents changements en matière de gouvernance d'entreprise au Japon reste convaincant, en particulier sur le marché des petites capitalisations, où NAVF a enregistré de solides performances", indique ABRDN Japan. Nippon note que la transaction se fera par le biais d'un plan de reconstruction, ce qui entraînera la liquidation volontaire d'AJIT. Les actionnaires d'AJIT recevront de nouvelles actions de NAVF, mais les investisseurs se verront proposer une sortie en numéraire pour un maximum de 25 % des actions AJIT en circulation. En outre, NAVF prévoit de passer à une cotation premium sur le marché principal de la Bourse de Londres. Cela "améliorera l'accès des investisseurs individuels à la société élargie et, par conséquent, la notation et la liquidité de ses actions", indique la société. NAVF ajoute également que sa politique d'investissement pourrait être modifiée.

----------

Tanfield Group PLC - société d'investissement - L'entreprise Snorkel réalise un chiffre d'affaires de 168,8 millions de dollars en 2022, en hausse de 8,9 % par rapport aux 155,0 millions de dollars en 2021. Cependant, la perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se creuse, passant de 9,6 millions USD à 13,8 millions USD, les marges étant sous pression. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires augmente de 4,4 % pour atteindre 43,5 millions d'USD. L'Ebitda atteint 200 000 USD, contre une perte de 3,5 millions USD d'une année sur l'autre. Tanfield détient une participation de 49 % dans la plate-forme de travail aérien Snorkel.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.