Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) est devenu un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France. Depuis la mise en service du stade privé de l'Olympique Lyonnais, en janvier 2016, de nouvelles activités ont été déployées, notamment l'organisation de grands événements sportifs, culturels et corporate, permettant le développement de nouvelles lignes de revenus indépendantes du coeur de métier football. L'activité du groupe s'organise autour de 6 produits d'activités complémentaires : - Billetterie ; - Droits marketing et TV ; - Partenariats et publicité ; - Produits de la marque (produits dérivés, OL image, etc.) ; - Evénements ; - Trading de joueurs. Le centre de formation « l'Academy OL », parmi les meilleurs européens, et le recrutement de jeunes talents font partie intégrante de la stratégie, qui vise à valoriser le potentiel de ses effectifs, sur les plans sportif et économique. Depuis décembre 2022, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) fait partie du groupe multi-clubs Eagle Football Holdings Bidco Limited, contrôlé par l'homme d'affaires américain M. John Textor.

Secteur Loisirs et détente