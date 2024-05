Eagle Football : Les valeurs du jour en Europe - Berenberg distingue le Borussia Dortmund

Dans le cadre d’une étude sur les clubs de football cotés en Europe, Berenberg a dégradé sa recommandation d'Achat à Conserver sur l’Ajax Amsterdam. Le Borussia Dortmund est désormais le seul club qu’il recommande à l’Achat avec un objectif de cours de 6 euros. En Bourse, l’action de l’Ajax cède 0,48% à 10,40 euros tandis que celle du Borussia Dortmund perd 2,05% à 4,06 euros. Le bureau d’études allemand est par ailleurs à conserver sur la Juventus et Eagle Football, anciennement OL Group.



" Le football est un jeu simple ; 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, les Allemands gagnent toujours ". Berenberg débute son étude avec cette fameuse citation du joueur britannique, Gary Lineker. Le gagnant se nomme le Borussia Dortmund, récent tombeur du PSG en demi-finales de la Ligue des champions.



" Nous continuons de penser que pour réussir financièrement dans le football, le marché des transferts doit rester un contributeur important ", explique l'intermédiaire. " Nous pensons que, parmi ces quatre clubs, Borussia Dortmund est celui qui parvient le mieux à concilier réussite sportive et monétisation des talents, en offrant aux jeunes joueurs prometteurs la perspective attrayante d'avoir du temps de jeu dans un championnat compétitif, de participer à la Ligue des champions et d'être transférés vers un club plus important, ce qui se traduit par un salaire plus élevé pour le joueur et un bénéfice attrayant pour le club ".



Berenberg rétrograde l'Ajax d'Acheter à Conserver en raison de l'absence de participation à la Ligue des champions (cette saison et la saison prochaine), des récentes turbulences au niveau de la direction et des mauvaises performances sportives du club.



Le broker reste prudent à l'égard de la Juventus et d'Eagle Football. Il souligne que la Juventus reste endettée et non rentable. Eagle Football présente des caractéristiques similaires à celles de la Juventus, mais n'a pas accès à la concurrence internationale.