Eagle Materials Inc. est un fabricant de matériaux de construction lourds et légers aux États-Unis. La société fabrique et distribue du ciment Portland, des plaques de plâtre, des plaques de plâtre recyclées, du béton et des granulats à partir de plus de 70 installations réparties sur l'ensemble du territoire américain. Son activité est organisée en deux secteurs : Matériaux lourds, qui comprend les segments Ciment et Béton et granulats, et Matériaux légers, qui comprend les segments Plaques de plâtre et Carton recyclé. Ses principaux produits sont des matières premières essentielles à la construction commerciale et résidentielle, aux projets de construction publique et aux projets de construction, d'extension et de réparation de routes et d'autoroutes. Elle exploite environ huit cimenteries modernes, une installation de broyage du laitier et 30 terminaux de distribution de ciment. Elle exploite plus de 30 centrales à béton prêt à l'emploi, cinq usines de traitement de granulats, cinq usines de plaques de plâtre et une usine de carton recyclé.

Secteur Matériaux de construction