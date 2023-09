Eagle Plains Resources Ltd. a fait le point sur les acquisitions récentes de tenures dans le nord de la Saskatchewan, qui font partie de son portefeuille croissant de projets d'uranium. Les projets Shasko Bay, Black Bay, Beaver River et Don Lake sont situés dans le secteur Uranium City - Fond- Du-Lac de la région du lac Athabasca. Les projets ciblent l'uranium dans un certain nombre de contextes géologiques, notamment des modèles de type Beaverlodge, de discordance et d'encaissement dans le sous-sol, ainsi que des cibles de métaux précieux et polymétalliques.

Tous les projets sont détenus à 100 % par Eagle Plains, sous réserve d'un NSR de 2 % détenu par Eagle Royalties Ltd. sur le projet Shasko Bay uniquement. Shasko Bay : La propriété Shasko Bay, d'une superficie de 2571 ha, est située à 20 km au sud-est de Fond-du-Lac. Les premiers travaux d'exploration se sont concentrés sur le potentiel aurifère à proximité du grès d'Athabasca et de la discordance du socle métasédimentaire sous-jacent.

En 1963-64, trois forages au diamant ont été réalisés dans le périmètre actuel, le sondage DDH 63-1 ayant donné une teneur de 6,8 g/t Au sur 2,1 m entre 193,5 et 195,6 m (rapport d'évaluation AF 74O02-0032). Les travaux ultérieurs ont ciblé des minéralisations d'uranium en discordance et dans le socle. Les travaux les plus récents sur la propriété ont été réalisés par RPT Uranium en 2005-2008.

RPT a réalisé un levé électromagnétique aéroporté (MEGATEM) sur l'ensemble de la propriété et, en 2007, un levé électromagnétique (VTEM) et magnétique supplémentaire, suivi d'une cartographie géologique, d'une prospection et d'un échantillonnage de blocs. Un programme de forage au diamant de quatre trous a ensuite été réalisé, ciblant les conducteurs électromagnétiques spatialement liés aux anomalies géochimiques de surface. Le forage a permis de trouver jusqu'à 18,4 ppm d'U dans le grès d'Athabasca avec des teneurs élevées en Ni, Pb, As, Th, La, Co, B et une alternance potentielle d'illite (argile) près de la discordance du socle.

Les forages existants sont très espacés et plusieurs cibles géophysiques non testées existent sur la propriété. Black Bay : La propriété de 1114 ha recouvre six occurrences de l'indice de gisement minéral de la Saskatchewan ("SMDI"). Les indices de surface de la mine d'uranium historique de Black Bay (SMDI 1296) ont été découverts en 1953, suivis d'un développement souterrain et d'un forage au diamant au milieu des années 1950. La minéralisation se produit au niveau des contacts géologiques et consiste en des structures remplies d'hématite, de chlorite et de graphite associés à de la pechblende (un minerai d'uranium).

La minéralisation est localisée dans trois pousses principales découvertes sur une longueur d'environ 152,4 m (500') et une distance en aval-pendage de 731,5 m (2400'). À la fin de 1958, 1 375 tonnes de matériau minéralisé titrant 0,17 % d'U3O8 ont été expédiées à l'usine de traitement à façon Lorado, située à proximité. Les indices Brunston Mining U Zone 1 (SMDI 1363) et Brunston Mining U Zone 3 (SMDI 1364) sont situés à environ 2 km à l'ouest des chantiers de la mine Black Bay.

La minéralisation est associée à une brèche développée dans une unité de quartzite contenant de la pechblende, de la pyrite, de la chalcopyrite, de l'hématite et du quartz. Les travaux réalisés au début des années 1950 par Brunston Mining Co. comprenaient des tranchées et 12 forages au diamant.

Les échantillons prélevés dans les tranchées de la zone 3 ont donné des valeurs allant de traces à 6,25 % d'U3O8. Les valeurs obtenues par forage au diamant allaient de traces à une meilleure interception de 0,21 % U3O8 sur 0,6 m (2') (AF 74N10-0138). La zone Bluegrass U (SMDI 1295) est située à 600 m au nord-ouest des chantiers de la mine Black Bay.

La minéralisation uranifère a été découverte en 1955 par Bluegrass Uranium Mines Ltd. qui a réalisé des tranchées initiales et un programme de forage au diamant de 16 trous pour tester un contact minéralisé. Bien que les premiers résultats aient été décevants, la propriété a ensuite été acquise par Canadian Industrial Gas qui a réalisé six forages au diamant dans le secteur de la zone Bluegrass en 1967 (AF 74N09-0178). Deux échantillons choisis de gneiss quartzeux prélevés dans le sondage 2 à une profondeur de 12,8 m (42') ont donné des valeurs de 16,74 % d'U3O8 et de 9,64 % d'U3O8.

La minéralisation à Bearcat (SMDI 1258) est associée à des veines de quartz dans des granites et des gneiss granitiques. Des échantillons choisis historiques ont retourné des valeurs allant de traces à 22850 ppm U3O8, 13,9 ppm Au, 80 ppb Pt et 15 ppb Pd.