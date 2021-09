Eargo, Inc. : Wells Fargo Securities révise son opinion et passe à neutre

Données financières USD EUR CA 2021 88,6 M - 75,6 M Résultat net 2021 -65,7 M - -56,0 M Tréso. nette 2021 169 M - 144 M PER 2021 -12,8x Rendement 2021 - Capitalisation 849 M 849 M 724 M VE / CA 2021 7,67x VE / CA 2022 6,73x Nbr Employés 238 Flottant 92,3% Graphique EARGO, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EARGO, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 21,67 $ Objectif de cours Moyen 30,33 $ Ecart / Objectif Moyen 40,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christian Gormsen President, Chief Executive Officer & Director Adam Laponis Chief Financial Officer Joshua Makower Non-Executive Chairman Daniel Shen Chief Clinical & Science Officer Fernando Cruz Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EARGO, INC. -51.65% 849 THERMO FISHER SCIENTIFIC 28.18% 238 660 DANAHER CORPORATION 46.17% 231 396 INTUITIVE SURGICAL, INC. 25.71% 122 378 SIEMENS HEALTHINEERS AG 40.16% 77 521 EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 29.89% 74 587