Earth Alive Clean Technologies Inc. est une société canadienne qui utilise la technologie microbienne pour formuler et fabriquer des produits écologiques destinés à diverses industries et qui exporte ses produits dans plusieurs régions du monde. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Agriculture et Mines-Infrastructure. Le secteur de l'agriculture fournit des produits écologiques destinés à la vente au détail et à l'industrie, tels que des engrais et des amendements de sol. Le segment Mines-Infrastructure fournit un produit microbien biodégradable qui réduit la poussière. Il vend les spores microbiennes sous leur forme primaire ou mélangée, et dans des formulations en poudre ou liquides prêtes à l'emploi. Ses produits comprennent Soil Activator, ea1 et Rapidall. La société développe, fabrique et distribue des solutions et des produits microbiens qui s'attaquent à la dégradation des sols causée par l'érosion, l'épuisement des nutriments, l'acidification et la pollution chimique dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'agriculture et de l'industrie.