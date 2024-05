MONTRÉAL, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et produits microbiens de pointe respectueux de l'environnement, annonce avec fierté le dépôt de brevets cruciaux pour son nouveau produit Soil Activator-TG™. Une étape significative dans la protection de ses innovations stratégiques, permettant à Earth Alive de renforcer sa présence sur le marché international et de sécuriser sa technologie avancée.



Innovation et avantages du Soil Activator-TG™

Le Soil Activator-TG™, une évolution du Soil Activator™ original, est un biostimulant innovant composé de bactéries bénéfiques sur un support biosourcé, offrant une concentration bien supérieure.

Sa méthode unique d'enrobage appliquée à de nombreuses variétés d’engrais granulaires améliore considérablement la biodisponibilité des nutriments, optimisant leur absorption par les plantes. Ceci offre aux engrais granulaires une plus grande valeur ajoutée pour une meilleure santé des sols et une réduction de leur perte par lixiviation.

Selon Claudia Toussaint, CTO chez Earth Alive Clean Technologies Inc.: « La nouveauté réside dans la composition de ces biofertilisants granulaires, qui agissent ainsi plus efficacement dans la rhizosphère. Les engrais azotés sont particulièrement vulnérables à la lixiviation ou volatilisation. Quant aux phosphates, ils peuvent se fixer dans le sol en réagissant avec d'autres minéraux. Nos bactéries spécialisées aident à préserver ces nutriments cruciaux, en les retenant et maintenant leur disponibilité jusqu'à ce que les cultures en aient besoin. Le procédé de production des biofertilisants granulaires est également simplifié grâce à notre nouveau biostimulant Soil Activator-TG™, qui offre une longue durée de conservation par sa formulation en poudre soluble.»

Protection par brevets et stratégie de marché

La protection par brevets, en collaboration avec Calysta, cabinet de renom en propriété intellectuelle, confère à Earth Alive un avantage compétitif, protégeant sa technologie innovante jusqu'en 2044 et établissant une barrière à l'entrée pour les concurrents.

Earth Alive aligne avec succès sa stratégie de propriété intellectuelle avec sa stratégie commerciale et d’innovation.

Le marché potentiel pour le Soil Activator-TG™ est vaste, ciblant en premier lieu les grands producteurs de fertilisants. Avec un potentiel de marché estimé à plusieurs milliards de dollars au niveau mondial.

Nikolaos Sofronis, CEO d'Earth Alive Clean Technologies Inc., explique : "Le dépôt de ces brevets n'est pas seulement une reconnaissance de notre innovation, mais également un catalyseur pour notre expansion future. Elle vient compléter la dynamique de renforcement du portefeuille de brevets initiée en 2023. Nous savons déjà que ce produit est très attendu sur le marché. Il répond non seulement aux exigences des nouvelles régulations européennes de réduction des intrants chimiques en agriculture, mais il est également en phase avec les besoins croissants de solutions durables dans l'agriculture moderne, tout en réduisant la charge de travail des agriculteurs. "

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

Information prospective : Certaines informations dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives et des déclarations prospectives, qui reflètent la vision actuelle de la direction concernant les objectifs, les plans, les objectifs, les stratégies, les perspectives, les résultats d'exploitation, les performances financières et opérationnelles, les perspectives et les opportunités de la Société. Là où ils sont utilisés, des mots ou expressions tels que "prévoit", "va", "étend", "améliore", "prometteur", "positionnement", "croissance", "accélère", "perspectives", "attendu", "génère", "augmentation", "espoir", "potentiel", "optimiste" et des mots ou expressions similaires identifient des informations prospectives et des déclarations prospectives. Les informations prospectives et les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme une garantie de la survenue future d'événements, de performances ou de résultats, et ne seront pas nécessairement une indication précise de savoir si, ou à quel moment, de tels événements, performances ou résultats seront atteints. Les facteurs qui pourraient impacter ou entraver la réalisation de tels événements, performances ou résultats comprennent la capacité à (i) augmenter les ventes à chiffres multiples en 2024 ; (ii) améliorer l'efficacité opérationnelle ; (iii) accroître significativement nos ventes ; (iv) tripler nos ventes en 2024 ; (v) réaliser notre vision en 2024 et d'autres risques décrits dans les documents d'Earth Alive déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant ces risques et d'autres risques dans le rapport annuel MD&A 2023 d'Earth Alive et d'autres dépôts effectués auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières disponibles sur https://sedarplus.ca. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à https://earthalivect.com/. Earth Alive décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué.

Pour information, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, CEO

Téléphone : 438 333-1680 ; 514 462-1628

Portable : +352 621 395 338

Courriel : nsofronis@earthalivect.com