Earth Alive Clean Technologies Inc. se consacre aux technologies basées sur les micro-organismes. Ses produits de pointe contribuent à l'agriculture régénératrice, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d'eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l'homme. Elle vend les spores microbiennes sous leur forme primaire ou mélangée et dans des formulations en poudre ou liquides prêtes à l'emploi. Ses secteurs d'activité sont l'agriculture et les mines et infrastructures. Le secteur de l'agriculture fournit des produits respectueux de l'environnement pour la vente au détail et l'utilisation industrielle, tels que des engrais et des amendements de sol. Le segment Mines-Infrastructure fournit un produit microbien biodégradable qui réduit la poussière. Son produit phare, le dépoussiérant microbien ea1, est utilisé dans le secteur minier et dans d'autres secteurs industriels comme alternative écologiquement durable à l'utilisation de ressources en eau limitées et de produits chimiques nocifs. L'entreprise est également spécialisée dans les lubrifiants biodégradables et excelle dans la conversion de divers équipements du minéral au biologique.