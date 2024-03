MONTRÉAL, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « Société »), une société qui développe, fabrique et distribue des solutions et des produits microbiens exclusifs, à la pointe de la technologie et respectueux de l’environnement, annonce aujourd’hui un accord de distribution avec Bourget, pionnier dans le domaine de l’entretien des routes au Québec. Ce partenariat stratégique est destiné à renforcer la présence de Earth Alive sur le marché québécois.

Depuis plus de 60 ans, Bourget offre les solutions écologiques les plus performantes pour assurer l’entretien du réseau routier québécois. Avec ses installations centrales à Saint-Paul dans Lanaudière et sa nombreuse flotte de camions épandeurs, Bourget assure une proximité inégalée avec ses clients, renforçant son engagement envers une économie locale forte et durable.

Dans le cadre de ce partenariat, Bourget va désormais promouvoir et distribuer l’abat-poussière ea1™ de Earth Alive, dans la région de Québec, offrant à ses clients une alternative écologique efficace au contrôle de la poussière.

ea1™ est la première technologie au monde de contrôle de la poussière à base de micro-organismes vivants, 100 % biodégradable, respectueuse de la faune et de la flore. Produit au Québec, ea1™ est actuellement utilisé dans des secteurs comme l’agriculture, les infrastructures routières, les mines ou encore la construction et la démolition au Canada et aux Amériques.

Grâce à sa composition naturelle, l’ea1™ est non-toxique et non-corrosif. Il réduit la dégradation des routes ainsi que les besoins en eau. L’ea1™ est la seule solution à base de micro-organismes, accréditée par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et conforme aux normes environnementales.

Nikolaos Sofronis, CEO de Earth Alive, explique : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Les Entreprises Bourget Inc., leader bien établi dans son domaine. Cette collaboration souligne notre engagement mutuel envers l'innovation écologique. Leur réputation d'excellence dans la distribution et leur engagement envers leurs clients font d'eux un partenaire idéal pour représenter notre produit ea1™ sur le marché des municipalités. »

« Notre mission a toujours été de fournir les solutions les plus écologiques et performantes pour l’entretien du réseau routier. En nous associant à Earth Alive, nous pouvons étendre notre portée et renforcer notre impact sur le marché québécois. Nous sommes fiers de ce partenariat, qui marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement envers un avenir durable. En outre, cette cruciale étape innovatrice contribuera significativement à la croissance de notre entreprise. », partage Luc Delangis, Président de Les Entreprises Bourget Inc.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

Pour information, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

Téléphone : 438 333-1680 ; 514 462-1628

Portable : +352 621 395 338

Courriel : nsofronis@earthalivect.com