MONTRÉAL, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « société »), société leader dans le développement, la production et la distribution de solutions technologiques qui font passer l’industrie de l’ère chimique à l’ère biologique, a le plaisir d’annoncer la signature des premiers contrats de vente de son produit Activateur de Sol™ sur le marché espagnol.



L'Espagne représente l'un des principaux marchés agricoles d'Europe avec 25 millions d’hectares de terres cultivées dont 2,6 millions en agriculture biologique. Le marché des biofertilisants en Espagne équivaut aujourd’hui à 87,9 millions d’euros et devrait atteindre 115 millions d’euros d’ici 2026. Le marché espagnol représente un potentiel total de 1,2 milliards d’euros ; Earth Alive ambitionne de devenir un acteur majeur sur ce marché.

Une réponse aux enjeux agricoles

« Cette année, l’Espagne a battu tous les records de chaleur avec des températures qui ont dépassé de 15 à 20 degrés les normales de saison dans plusieurs régions », explique Nikolaos Sofronis, PDG de Earth Alive. « La hausse des températures a accompagné la sécheresse qui sévit depuis 32 mois ».

L’Espagne fait partie des 70 pays identifiés par les Nations Unies présentant un risque de désertification. Les trois quarts du territoire espagnol sont à risque. L’organisation internationale estime que tout le secteur de l’agriculture, qui est un pilier de l’économie du pays, est en péril.

En combinant les propriétés bénéfiques de ses micro-organismes, Earth Alive est capable d’offrir des solutions qui optimisent l’utilisation de l’eau tout en maintenant, voire en augmentant, la productivité agricole.

« Nos micro-organismes spécialement sélectionnés favorisent la santé du sol, améliorent sa capacité à retenir l’eau et à la rendre plus disponible pour les plantes. Cela permet d’optimiser les ressources en eau tout en maximisant le rendement des cultures ».

La sécheresse a aussi pour conséquence un nombre record d'incendies. Grâce à sa composition, l’Activateur de Sol™ pourrait jouer un rôle primordial dans la réhabilitation des sols endommagés.

Les premières ventes de l’Activateur de Sol ont déjà été enregistrées après l’obtention de l’autorisation de mise en marché lors du troisième trimestre de 2023.

Un contrôle durable de la poussière

Enfin, la désertification de l’Espagne laisse présager d’énormes besoins dans le domaine du contrôle de la poussière. Grâce à son produit ea1™, Earth Alive propose une solution qui permet de réduire de plus de 90% la consommation en eau au sein des mines, des carrières et dans l’industrie de la construction.

Concernant les routes avoisinant les terres agricoles, ea1 a pour vocation d’empêcher les poussières d’envahir les récoltes. Nikolaos Sofronis explique : « Une fois répandus sur la zone à traiter, par exemple une route, les éléments naturels qui composent la solution ea1 lient les particules entre elles, retiennent l’humidité du sol et créent une surface ferme et résistante qui empêchent la poussière de se disperser dans l’air. Nous avons obtenu jusqu’à 96% de réduction des émissions de poussière avec ce produit. ea1 permet non seulement de réaliser d’importantes économies d’eau mais aussi de préserver l’approvisionnement en eau douce, une ressource de plus en plus précieuse et limitée ».

Les premières ventes en Espagne de cet abat-poussière devraient être enregistrées au premier trimestre 2024.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

