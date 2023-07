Earthstone Energy, Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante. La société est engagée dans l'acquisition et le développement de réserves de pétrole et de gaz par le biais d'activités qui comprennent le forage et le développement de concessions non exploitées, ainsi que l'acquisition et la fusion d'actifs et d'entreprises. La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz naturel. Ses activités se situent toutes dans le segment amont de l'industrie du pétrole et du gaz naturel et toutes ses propriétés sont situées à terre aux États-Unis. Ses principaux actifs sont situés dans le bassin Midland, dans l'ouest du Texas, et dans le bassin Delaware, au Nouveau-Mexique. Elle possède environ 167 000 acres nettes dans le bassin de Midland qui sont très contiguës sur la base d'un projet par projet, ce qui permet à la société de forer des plateformes multi-puits. La société possède environ 45 000 acres nets dans le bassin du Delaware au Nouveau-Mexique qui sont très contigus sur la base d'un projet par projet, ce qui lui permet de forer des plateformes multipuits.