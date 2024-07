East Africa Metals Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'identification, l'acquisition, l'exploration, le développement et/ou la vente de propriétés de ressources minérales de base et précieuses en République fédérale démocratique d'Éthiopie (Éthiopie) et en République-Unie de Tanzanie (Tanzanie). Les intérêts de la société dans les propriétés minières consistent en un projet en Éthiopie, la propriété Harvest. En outre, la société détient une participation de 30 % dans Tigray Resources Incorporated PLC, qui possède un projet en Éthiopie, la propriété Adyabo. Le projet Adyabo couvre 195,5 kilomètres carrés (km2) à l'ouest du projet Harvest d'East Africa Metals et est situé dans une partie peu explorée du bouclier arabo-nubien dans le nord de l'Éthiopie. Le projet Harvest est situé à 600 kilomètres au nord d'Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Il est situé dans la ceinture minérale d'Asmara, dans la partie méridionale du bouclier arabo-nubien.