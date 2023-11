East Group Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de solutions d'intégration pour les produits photovoltaïques. La société est impliquée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'alimentations électriques, de centres de données, d'onduleurs photovoltaïques, de solutions d'intégration de systèmes, ainsi que de véhicules à énergie nouvelle et de leurs installations de charge, entre autres. Les onduleurs photovoltaïques comprennent les onduleurs connectés au réseau et les onduleurs à branche. Les véhicules à énergie nouvelle et les installations de charge comprennent les véhicules à énergie nouvelle achetés, les réservoirs de charge extérieurs à guichet unique, les piles de charge à courant alternatif et les piles de charge à courant continu, entre autres. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Equipements et composants électriques