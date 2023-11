East Side Games Group Inc, anciennement Leaf Mobile Inc, est une entreprise canadienne de technologie de plateforme de jeux mobiles. La société se concentre sur le développement et la publication de jeux de propriété intellectuelle (PI), l'octroi de licences pour ses trousses de jeux et ses plateformes technologiques. Elle se spécialise dans les groupes de jeux mobiles gratuits et dans la création de jeux attrayants qui fidélisent les joueurs. Elle propose un portefeuille de jeux à propriété intellectuelle, développés et publiés en interne ou par le biais de partenariats et d'acquisitions de kits de jeu. Les jeux de la société comprennent Archer : Danger Phone, Bud Farm Idle Tycoon, Cheech & Chong Bud Farm, The Goldbergs : Back to the 80s, It's Always Sunny : The Gang Goes Mobile et Trailer Park Boys Grea$y Money, RuPaul's Drag Race Superstar et The Office, qui sortira bientôt : Somehow We Manage. Les produits de la société sont proposés sur l'Apple App Store et le Google Play Store.

Secteur Logiciels