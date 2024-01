East Star Resources PLC - société d'exploration et de développement de gisements d'or et de cuivre basée à Londres et axée sur le Kazakhstan - obtient une subvention de 500 000 USD de BHP dans le cadre du programme BHP Xplor 2024 pour lancer une stratégie d'exploration de porphyres cuprifères au Kazakhstan. Cette subvention permettra de faire progresser la stratégie d'exploration du cuivre porphyrique d'East Star. Chris van Wijk, un géologue qui a élaboré la stratégie avec East Star, rejoindra le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. Alex Walker, directeur général, a déclaré : "Il s'agit d'un nouveau volet passionnant de notre stratégie en matière de cuivre, qui nous permet de faire progresser l'exploration des porphyres et des SMV."

Cours actuel de l'action : 1,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 45

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

