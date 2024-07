East Star Resources PLC - société d'exploration et d'exploitation des ressources en cuivre axée sur le Kazakhstan - déclare avoir reçu un certain nombre d'offres verbales et écrites dans le cadre de la procédure officielle annoncée en avril. Ces offres concernent le gisement de cuivre de Verkhuba, détenu à 100 % par la société et situé dans la ceinture VMS de Rudny Altai. Bien que le conseil d'administration n'ait pas officiellement accepté d'offre, le processus d'examen des contreparties a commencé. East Star a l'intention de finaliser le processus dès que possible.

Cours actuel de l'action : 3,55 pence

Variation sur 12 mois : plus que doublé

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

