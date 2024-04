East West Bancorp, Inc. est une société holding bancaire qui offre une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de sa banque filiale, East West Bank (la Banque). Ses secteurs d'activité sont les suivants : Consumer and Business Banking, Commercial Banking et Other. Le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises fournit des produits et des services financiers aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de son réseau national de succursales et de ses plateformes bancaires numériques. Ce secteur propose également des dépôts aux consommateurs et aux entreprises, des prêts hypothécaires et des prêts immobiliers, ainsi que d'autres produits et services. Le secteur de la banque commerciale génère des prêts et des dépôts commerciaux. Les produits de prêts commerciaux comprennent le financement de la construction, les prêts aux entreprises commerciales, les lignes de crédit pour fonds de roulement, le financement du commerce, les lettres de crédit et autres. Les produits de dépôts commerciaux et autres services financiers comprennent la gestion de trésorerie, les services de change et autres. La banque est présente dans plus de 120 sites aux États-Unis et en Asie.

Secteur Banques