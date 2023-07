East West Holdings Limited est une société basée en Inde, qui exerce des activités de négoce de marbre, d'investissement dans des actions, des propriétés, des obligations et d'autres titres et de financement d'entreprises industrielles en Inde. La société opère à travers un seul secteur, à savoir l'activité d'expédition de fret. La société est engagée dans la logistique et les activités connexes. La société exerce des activités de logistique par le biais de sa filiale, East West Freight Carriers Limited en Inde.

Secteur Frêt aérien et logistique