East West Insurance Company Limited est engagée dans le secteur de l'assurance générale. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Incendie et dommages matériels ; Marine, aviation et transport ; Automobile, et Divers. Son segment Incendie et dommages matériels propose une couverture pour les dommages causés par le feu, les émeutes et les grèves, les explosions, les tremblements de terre, les dommages atmosphériques, les inondations, l'impact des fluctuations électriques et d'autres couvertures. Son assurance maritime couvre la perte ou les dommages des navires, des cargaisons, des terminaux et de tout transport ou bien. Son assurance automobile offre une protection contre les pertes encourues à la suite d'un vol, d'un accident de la circulation et contre la responsabilité civile qui pourrait être encourue lors d'un accident. L'assurance Divers de la compagnie offre une couverture contre les accidents personnels, les cambriolages, la responsabilité civile et la perte d'argent liquide dans les coffres et en transit. Ses autres types d'assurance sont classés dans la catégorie Divers, qui comprend les assurances ingénierie, cautionnement, hospitalisation, accident et santé, et les assurances voyage.