Easterly Government Properties, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) à gestion interne. La société se concentre principalement sur l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés commerciales de classe A louées à des agences gouvernementales des États-Unis qui remplissent des fonctions essentielles. La société loue ses biens à ces agences soit directement, soit par l'intermédiaire de la General Services Administration des États-Unis. Les activités de la Société sont menées principalement par l'entremise d'Easterly Government Properties, LP, et des filiales de la société en commandite d'exploitation. La société possède 78 propriétés en exploitation et huit propriétés en exploitation par l'intermédiaire d'une coentreprise aux États-Unis, ce qui représente environ 8,7 millions de pieds carrés loués (8,2 millions au prorata). Ses propriétés comprennent VA - Loma Linda, JSC-Suffolk, IRS-Fresno, FBI-Tampa, TREAS-Parkersburg, VA - South Bend, FBI-Pittsburgh, FBI-New Orleans, FBI-Birmingham, USFS II-Albuquerque, et ICE- Albuquerque.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial