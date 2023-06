Eastern Bankshares, Inc. : JPMorgan Chase est négatif

Eastern Bankshares, Inc. est une société de portefeuille bancaire pour Eastern Bank (la Banque). Par l'intermédiaire de la Banque et de sa filiale à 100 %, Eastern Insurance Group LLC, la société fournit des produits et services, tels que des produits de prêt, de dépôt, de gestion de patrimoine et d'assurance. La société exerce ses activités dans deux secteurs : son secteur bancaire, qui comprend une gamme complète de prêts bancaires, d'épargne et de services aux petites entreprises, ainsi que des activités de gestion de patrimoine et de fiducie ; et son secteur des agences d'assurance, qui comprend des activités liées à l'assurance. La Banque propose une gamme de comptes de dépôt à vue, de comptes chèques à intérêt, de comptes du marché monétaire, de comptes d'épargne et de comptes de certificats de dépôt à terme. Les prêts de la Banque sont axés sur les catégories de prêts, notamment les prêts commerciaux et industriels, le portefeuille de prêts basés sur les actifs, l'immobilier commercial, la construction commerciale, les services bancaires aux petites entreprises, l'immobilier résidentiel et les prêts hypothécaires.

Secteur Banques